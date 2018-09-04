Елки к Новому году обойдутся Петербургу в 35 миллионов рублей

Петербург закупает искусственные ели к новогодним праздникам

К Новому году и Рождеству Северную столицу украсят искусственными елями высотой в 20 метров. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на сайт госзакупок.

Заказчиком новогодних деревьев выступает государственной казенной учреждение «Городской центр рекламы и праздничного оформления».

Стоимость тендера оценивается в 25 миллионов рублей. Заявки от всех участников будут рассмотрены до 26 сентября. Ели победитель конкурса должен установить с 27 октября по 19 декабря, а демонтировать до 28 февраля.

Согласно опубликованному документу, финансировать проект будут из бюджета города.