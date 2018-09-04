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04 Сентябрь, 2018


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Путепровод во Всеволожске построят к 2022 году

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в: Новости
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Проект переправы в районе Мельничного ручья прошла общественные слушания

Проект путепровода через железную дорогу в районе станции Мельничный ручей во Всеволожске прошел общественные слушания, теперь власти смогут объявить конкурс на право строительство объекта.

Протяженность четырехполосной переправы на 39 километре региональной дороги «Санкт-Петербург — завод им. Свердлова — Всеволожск»  составит 1,2 км, расчетная скорость движения – 60 км/ч. Сметная стоимость объекта составляет 1,5 млрд рублей, работы по строительству планируется завершить в конце 2022 года.

Действующий железнодорожный переезд на перегоне «Всеволожск — Мельничный ручей», разделяющий районный центр на две части, закрывается каждый час для пропуска пассажирских и товарных поездов. В летнее время ситуация осложняется запуском дополнительных электричек, которые курсируют от Финляндского вокзала в сторону дачных и садоводческих массивов.

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