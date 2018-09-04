жк днепропетровская 37 квартиры

04 Сентябрь, 2018


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Дольщики смогут требовать с застройщика-банкрота машиноместа и секции-кладовки

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в: Новости
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С паршивой овцы…решил Минстрой

Министерство строительства и ЖКХ подготовило поправки в закон о банкротстве, в них ведомство попыталось расширить понятие «требование о передаче жилых помещений». В данный момент в эту категорию попадают квартиры или комнаты в недостроенных многоквартирных домах, а также секции в таун-хаузах, пишет NSP.ru

А министерство предлагает дополнить перечень машиноместами и нежилыми помещениями площадью не более семи кв.м. Заявление о передаче этого имущества удовлетворяется в рамках третьей очереди требований кредиторов.

Поправки вступят в силу со дня официальной публикации и будут распространятся на все объекты, по которым к этому моменту не начаты расчёты с кредиторами третьей очереди.

Кроме того, банкротам запретят заключать новые договоры долевого участия с кем либо, кроме Фонда защиты прав дольщиков, который финансирует достройку. В этом случае все требования к застройщику (наличие собственных средств, отсутствие долгов и т.д.) не применяются.

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