ИТМО объявил конкурс на архитектурный проект инноцентра «Хайпарк» в городе-спутнике Южный

Российским и иностранным архитекторам предстоит распланировать и отрисовать кластер в 100 га

«ИТМО Хайпарк» объявил конкурс на разработку архитектурно-планировочного решения инновационного центра и университетского кампуса на территории города-спутника Южный, сообщили в компании.

Проектироващик должен разработать мастер-план территории иннограда в 100 га, архитектуру корпусов, внутренние пространства, сформировать транспортно-пешеходный каркас и рекреационные зоны, а также интегрировать проект в планируемую застройку прилегающих территорий. Правда, интегрировать пока некуда – скорее всего, инноград будет первым капстроительством на территории спутника.

Прием заявок на участие в конкурсе начался 4 сентября 2018 г. и завершится 1 октября 2018 г. Стоимость архитектурного проекта оценивается в 63 млн руб.

Как говорятв компании, архитектурной доминантой университетского кампуса станет главный учебный корпус – центр «ИТМО Хайпарк». В нем разместятся аудитории и лекционные площадки, большой конференц-зал, библиотека и коворкинг, лаборатории, музейный комплекс, зоны отдыха и дискуссий и др. Также в кампусе планируется построить несколько научных центров с лабораториями, студенческие общежития и клуб, спортивный комплекс. Площадь всех строений кампуса – 103,6 тыс. кв. м.

В результате здесь смогут разместиться 3,6 тыс. обучающихся магистрантов и аспирантов, 400 преподавателей, 1,1 тыс. человек обслуживающего и вспомогательного персонала. Из них, около 2,5 тыс. человек будут проживать непосредственно на территории Кампуса.

Примыкающий к кампусу инновационный центр «ИТМО Хайпарк» площадью около 40 га планируется поделить на отдельные земельные участки по 2-8 га каждый. Их предполагается позже продать или сдать в аренду резидентам под размещение собственных производственных объектов, лабораторий и офисных зданий. Общая площадь зданий инновационного центра предположительно составит 160,4 тыс. кв. м. Здесь смогут разместиться более 5,1 тыс. сотрудников и клиентов.

Завершить проектирование всех объектов «ИТМО Хайпарк» планируется к 2020 г., затем начнется поэтапное строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, а также зданий кампуса и инновационного центра – вплоть до 2027 г.