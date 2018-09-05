жк днепропетровская 37 квартиры

05 Сентябрь, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости

Сразу три станции метро закрыли утром в Петербурге

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Петербуржцы утром не могли попасть на три станции метрополитена

Фото: википедия

Утром в среду, 5 сентября, в Санкт-Петербурге на проверку закрывались сразу три станции метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Речь идет о станциях «Дыбенко», «Пушкинская» и «Бухарестская». На всех станциях проверяли подозрительные предметы, у которых не нашлось хозяина. Добавим, что никаких опасных веществ обнаружено не было.

Также отметим, что станции «Дыбенко» и «Пушкинская» закрывали на пару-тройку минут. «Бухарестскую» проверяли около часа.

Ранее представители метрополитена объяснили, почему машинисты объявляют станции пассажирам самостоятельно.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X