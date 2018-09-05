Сразу три станции метро закрыли утром в Петербурге

Петербуржцы утром не могли попасть на три станции метрополитена

Утром в среду, 5 сентября, в Санкт-Петербурге на проверку закрывались сразу три станции метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Речь идет о станциях «Дыбенко», «Пушкинская» и «Бухарестская». На всех станциях проверяли подозрительные предметы, у которых не нашлось хозяина. Добавим, что никаких опасных веществ обнаружено не было.

Также отметим, что станции «Дыбенко» и «Пушкинская» закрывали на пару-тройку минут. «Бухарестскую» проверяли около часа.

Ранее представители метрополитена объяснили, почему машинисты объявляют станции пассажирам самостоятельно.