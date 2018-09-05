Музей истории Петербурга готов отреставрировать здание Главного Казначейства

На реставрацию Главного Казначейства в Петропавловской крепости уйдет 40 миллионов

В Санкт-Петербурге объявлен конкурс на реставрацию здания Главного Казначейства, которое располагается на территории Петропавловской крепости.

Конкурс объявил Музей истории Северной столицы. Проведение ремонтно-реставрационных работы организация оценила в 39,9 миллиона рублей.

К весне 2019 года победитель аукциона должен будет отремонтировать деревянные стропильные конструкции кровли, а также отреставрировать систему инженерно-технического обеспечения.