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05 Сентябрь, 2018


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Музей истории Петербурга готов отреставрировать здание Главного Казначейства

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в: Новости
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На реставрацию Главного Казначейства в Петропавловской крепости уйдет 40 миллионов

Фото: википедия

В Санкт-Петербурге объявлен конкурс на реставрацию здания Главного Казначейства, которое располагается на территории Петропавловской крепости.

Конкурс объявил Музей истории Северной столицы. Проведение ремонтно-реставрационных работы организация оценила в 39,9 миллиона рублей.

К весне 2019 года победитель аукциона должен будет отремонтировать деревянные стропильные конструкции кровли, а также отреставрировать систему инженерно-технического обеспечения.

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