«Самолет ЛО» начинает строить второй этап Воронцовского бульвара в Мурине

Строительные работы начнутся в начале октября

Столичная «Самолет ЛО» приступила ко второму этапу строительства Воронцовского бульвара в Мурине, строительную технику и рабочих на объект доставят к началу октября, пока же компания будет заниматься работами по проведению аварийного освещения, обустройству переходов для пешеходов. Эти участки будут выделены вблизи перекрестков Воронцовского бульвара с Охтинской аллеей и Петровским бульваром.

По проекту транспортная магистраль будет состоять из двух полос движения в каждую сторону, а также по одной парковочной полосе с каждой стороны. Предусмотрены зелёные разделительные полосы шириной до 9,5 метра. Общая протяжённость этой части бульвара – ориентировочно 1 км. Проектные сроки окончания строительства – конец декабря 2018 года.

«Самолет ЛО» ведет комплексное освоение территорий в пешей доступности от станции метро «Девяткино». Первым этапом строительства стал жилой комплекс «Мурино 2017», сданный в срок в декабре 2017 года Второй этап строительства – комплекс «Мурино 2019» со сроком сдачи во II квартале 2019 года — будет завершен досрочно до конца 2018 года.