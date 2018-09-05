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05 Сентябрь, 2018


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Сельчане Ленобласти получили 186 миллионов на покупку жилья

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в: Новости
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95 жителей сел в Ленобласти получили деньги на покупку жилья

Фото: википедия

Жителям сел Ленинградской области выделили 186,5 миллиона рублей на приобретение или строительство нового жилья. Об этом рассказали в пресс-службе правительства 47 региона.

Выплаты власти перечислили на счета 95 человек. Их можно будет реализовать до конца апреля следующего года.

Следует добавить, что по сертификатам, выданным в 2017 и в 2018 годах, новое жилье уже получили 36 человек.

Всего с 2014 года в новое жилье по региональной программе уже переехало 730 жителей сел Ленобласти.

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