Сельчане Ленобласти получили 186 миллионов на покупку жилья

95 жителей сел в Ленобласти получили деньги на покупку жилья

Жителям сел Ленинградской области выделили 186,5 миллиона рублей на приобретение или строительство нового жилья. Об этом рассказали в пресс-службе правительства 47 региона.

Выплаты власти перечислили на счета 95 человек. Их можно будет реализовать до конца апреля следующего года.

Следует добавить, что по сертификатам, выданным в 2017 и в 2018 годах, новое жилье уже получили 36 человек.

Всего с 2014 года в новое жилье по региональной программе уже переехало 730 жителей сел Ленобласти.