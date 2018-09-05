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05 Сентябрь, 2018


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Петербургские котельные начали проверять к наступлению зимы

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в: Новости
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В Петербурге стартовала проверка городских котельных

Фото: википедия

Специалисты ГУП «ТЭК СПб» приступили к проверке энергоисточников в рамках подготовки к новому отопительному сезону, сообщает «АБН».

Каждую котельную эксперты будут проверять в течение шести часов. Всего за 14 дней коммунальщики планируют осмотреть 279 объектов.

С мая по сентябрь 2018 года предприятие проводила плано-профилактический ремонт энергоисточников. Это был первый этап подготовки к зиме. Второй – проверка энергоисточников, третий – периодическое протапливание.

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