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05 Сентябрь, 2018


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Участок КАД от Выборгского до ЗСД закроют до 31 октября

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в: Новости
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Внутреннее кольцо КАД от Выборгского шоссе до ЗСД ждет ремонт

Фото: википедия

В Петербурге 8 сентября полностью заблокируют для движения транспорта участок внутреннего кольца КАД от Выборгского шоссе до ЗСД. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение с субботы будет организовано по внешнему кольцу, по одной полосе в каждом направлении. Схема будет действовать до 31 октября. Разогнаться на участке разрешат только до 50 километров в час.

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать маршрут.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на три дня будет закрыт съезд с СЗД на КАД.

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