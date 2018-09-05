Участок КАД от Выборгского до ЗСД закроют до 31 октября

Внутреннее кольцо КАД от Выборгского шоссе до ЗСД ждет ремонт

В Петербурге 8 сентября полностью заблокируют для движения транспорта участок внутреннего кольца КАД от Выборгского шоссе до ЗСД. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение с субботы будет организовано по внешнему кольцу, по одной полосе в каждом направлении. Схема будет действовать до 31 октября. Разогнаться на участке разрешат только до 50 километров в час.

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать маршрут.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на три дня будет закрыт съезд с СЗД на КАД.