В Ленинградской области будут собирать ветряки для Enel

Компания Siemens займется сбором ветровых электростанций под Петербургом

Представители ОО «Симент Технологии Газовых Турбин» будут собирать на заводе в Ленинградской области гондолы для ветровых электростанций. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Устройства будут изготавливать на заводе в Горелово. Эти ветряку нужны как комплектующие для ветропарков ПАЛ «Энел Россия» — дочки итальянской корпорации Enel.

Соглашение о начале производства будет официальном подписано 5 сентября.

ПАО «Энел Россия» в настоящий момент строит ветропарк в Мурманской области. В эксплуатацию объект сдадут в 2022 году.