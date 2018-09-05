жк днепропетровская 37 евродвушка

05 Сентябрь, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости

В Ленинградской области будут собирать ветряки для Enel

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Компания Siemens займется сбором ветровых электростанций под Петербургом

Фото: flickr.cоm

Представители ОО «Симент Технологии Газовых Турбин» будут собирать на заводе в Ленинградской области гондолы для ветровых электростанций. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Устройства будут изготавливать на заводе в Горелово. Эти ветряку нужны как комплектующие для ветропарков ПАЛ «Энел Россия» — дочки итальянской корпорации Enel.

Соглашение о начале производства будет официальном подписано 5 сентября.

ПАО «Энел Россия» в настоящий момент строит ветропарк в Мурманской области. В эксплуатацию объект сдадут в 2022 году.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X