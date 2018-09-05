Опубликован рейтинг самых влиятельных глав регионов России

Президент Татарстана обогнал губернаторов Петербурга и Московской области

Специалисты агентства политических и экономических коммуникаций подготовили рейтинг самых влиятельных глав регионов за август 2018 года, пишет РБК.

Лидером перечня продолжает оставаться мэр Москвы Сергей Собянин, на второй строчке глава Чечни Рамзан Кадыров. Замыкает тройку президент Татарстана Рустам Минниханов.

На пятой позиции рейтинга расположился петербургский градоначальник Георгий Полтавченко, глава Московской области Андрей Воробьев занял лишь 7-ю позиции.

В ТОП-10 самых влиятельных глав регионов вошли руководители Тульской, Самарской, Нижегородской областей, а также Республики Башкортостан и Красноярского края.