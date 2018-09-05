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05 Сентябрь, 2018


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В Петербурге начнут работать более 60 экологичных автобусов

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в: Новости
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Шесть десятков экологичных автобусов выйдут на улицы Петербурга осенью

Фото: википедия

В пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» рассказали, что в ближайшее время на улицах Санкт-Петербурга начнут работать 35 автобусов на газомоторном топливе.

До конца сентября текущего года, как уточнили в организации, в город на Неве прибудет еще 26 подобных автобусов. Весь общественный транспорт будет соответствовать стандарту «Enhanced Environmentally friendly Vehicles».

Таким образом, количество техники на газомоторном топливе в Северной столице уже осенью должно составить 163 единицы, уточняет «Росбалт».

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