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05 Сентябрь, 2018


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Насосную станцию Водоканала заблокировал крупный мусор

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в: Новости
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В Петербурге остановили работу насосной станции из-за мусора

Фото: пресс-служба «Водоканал Санкт-Петербурга»

В Петербурге сотрудники «Водоканала» остановили работу оборудования на канализационной насосной станции «Славянки». Причина – крупный строительный мусор, которые петербуржцы решили выбросить в канализацию, рассказали в пресс-службе организации.

Инцидент произошел во вторник, 4 сентября. В люк попали палки и доски, которые «доплыли» через сети водоотведения к самодвижущуюся решетке станции, которая работает по принципу фильтра, защищая от загрязнения насосы.

Уточняется, что мусор решетку не повредил, грязь на насосы не попало. В против случае, работа всей станции могла оказаться под угрозой, что привело к нарушению работы системы водоотведения города.

Специалисты успешно очистили решетку. В этом время все стоки проходили через резервный лоток приема станции.

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