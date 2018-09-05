Насосную станцию Водоканала заблокировал крупный мусор

В Петербурге остановили работу насосной станции из-за мусора

В Петербурге сотрудники «Водоканала» остановили работу оборудования на канализационной насосной станции «Славянки». Причина – крупный строительный мусор, которые петербуржцы решили выбросить в канализацию, рассказали в пресс-службе организации.

Инцидент произошел во вторник, 4 сентября. В люк попали палки и доски, которые «доплыли» через сети водоотведения к самодвижущуюся решетке станции, которая работает по принципу фильтра, защищая от загрязнения насосы.

Уточняется, что мусор решетку не повредил, грязь на насосы не попало. В против случае, работа всей станции могла оказаться под угрозой, что привело к нарушению работы системы водоотведения города.

Специалисты успешно очистили решетку. В этом время все стоки проходили через резервный лоток приема станции.