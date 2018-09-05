К зиме в Петербурге отреставрируют памятник Николаю I

Памятник Николая I на Исаакиевской площади должны отреставрировать к зиме

В Петербурге объявлен конкурс на право реставрации памятника российскому императору Николаю I и фонарей возле монумента. Об этом сообщает «Интерфакс».

Максимальная цена контракта – 28 миллионов рублей. Эта сумма уйдет только на реставрацию памятника. Еще 24 миллиона уйдет на починку фонарей.

Работы планируется завершить до 10 декабря 2018 года. На время реставрации вокруг памятника установят строительные леса, все решетку у скульптуры будут демонтированы.

Специалисты отмоют фигуру императора, очистят скульптуру и фонари от различных наслоений и проведут пайку мелких пробоин и вмятин. Художественные детали отчеканят из бронзы. В порядок приведут с сам камень, на котором стоит скульптура. Его покроют специальным воском для более прочной защиты.