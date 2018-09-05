На станции метро «Рыбацкое» тестируют новые рельсы

В метро Петербурга появятся инновационные рельсы

На путях конечной станции зеленой ветки петербургского метрополитена установили новый инновационный контактный рельс из стали и алюминия, который позволит экономить электроэнергию. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, систему биметаллического контактного рельса уже установили на станции «Рыбацкое». Теперь специалисты будут разбираться, насколько установка подобных рельсов будет целесообразна в условиях подземки Петербурга. Тестирование продлится до мая 2019 года.

В метрополитене подчеркивают, что система была создана компанией Rehau (Швейцария). Преимущества нового рельса – снижение расхода электричества, высокий уровень безопасности и более длительный срок службы (до 60 лет).

Испытания рельса идет по соглашению, который Rehau и городской метрополитен подписали в октябре 2017 года на форуме общественного транспорта.