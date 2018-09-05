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05 Сентябрь, 2018


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КГА заплатит 1,3 млн рублей победителю конкурса на лучший фасад для соцжилья

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в: Новости
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Смольный продолжает вымучивать «петербургский» стиль

Дома

Фото: severdol.ru

Комитет по градостроительству и архитектуре объявил конкурс на право разработать архитектуру фасадов и градостроительный облик для периферийных жилых районов Санкт-Петербурга, рассказали в комитете.

Архитекторы должны будут разработать фасадов домов социального и стандартного жилья на основе блок-секций из реестра проектов повторного использования. В качестве примера комитет приводит дом на 190 квартир на Ульяновской улице (территория, ограниченная Ботанической ул., Ульяновской ул., Астрономической ул., Гостилицким шоссе, Пригородной ул., проектируемым проездом, в Петродворцовом районе).

Отметим, это как раз та территория возле «шайбы» (общежитие СПБГУ), где город собирался строить маневренный фонд для переезжающих из первых кварталов реновации — Коломны и Конюшенной площади. Однако развитие кварталов застопорилось и сейчас здесь, судя по всему, собираются строить обычное дешевое социальное жилье.
«Организатор конкурса предлагает участникам исходить из того, что архитектурный облик фасадов жилых зданий должен подчиняться общим принципам, подчиняться единому композиционному замыслу и соответствовать местоположению здания и его назначению в системе застройки», — расписывают задачу в КГА.

Конкурс проводится в один этап. В нем могут принять участие дипломированные архитекторы: как отдельные лица, так и творческие коллективы. Заявки принимаются до 1 октября 2018 года, победителей назовут 16 ноября, ему вручат 1,3 млн рублей.

В Смольном уже давно болеют идеей привить периферийной застройке «петербургский стиль», губернатор Георгий Полтавченко даже выступал с резкой критикой «бетонных стекляшек». Однако не устают говорить сами архитекторы — единственное, что есть общего у петербургской архитектуры — это ее неповторимость, нетиражируемость и эклектичность.

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