В рамках просветительского рейда на Суздальских озерах «утопят» мужчину

Спасатели Выборгского района проведут показательные учения

Завтра, 6 сентября, в Выборгском районе пройдет «рейд по безопасному отдыху на водоемах». Объектом просвещения выступит Верхнее Суздальское озеро. Спасатели начнут с коротких лекций, а затем приступят к практике.

Согласно легенде учений, мужчина купается в озере и начинает тонуть — уходит под воду. После получения сигнала о попавшем в беду человеке к месту происшествия выдвигается мотолодка с двумя спасателями. Место обозначается сигнальным буйком, судоводитель проверяет готовность к работе спасателя в комплекте №1, выключает двигатель, отдает команду к началу ПСР.

Далее спасатель транспортирует мужчину к мотолодке, после чего укладывает его на поданный щит, с помощью судоводителя заносит тело на борт судна. После направляется к берегу в район нахождения бригады «Скорой помощи», где происходит передача носилок медикам. Специалисты начинают оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему, проясняя свои действия.