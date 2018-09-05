«Норманн» обещает сдать все свои городские долгострои до февраля 2019 года

«На Заречной» и «Ижора Парк» примут новоселов в этом году, «Три апельсина» откроют двери в январе 2019 года

ГК «Норманн», находящаяся в предбанкротном состоянии, оптимистично смотрит на график достройки своих проблемных объектов в городской черте. Так, по словам гендиректора ООО «Норман-Холдинг» Владимира Смирнова, завершение строительства ЖК «Ижора парк» планируется в сентябре 2018 года, первую очередь ЖК «На Заречной» в Парголово готова на 90%. «Норманн» намерен завершить строительство первой очереди к ноябрю 2018 года и ввести корпуса в декабре 2018 года.

В свою очередь руководитель рабочей группы по защите прав обманутых дольщиков Алексей Золотов поручил предоставить в срок до 7 сентября в Комитет по строительству заключенные договоры на оставшиеся виды работ, а именно: по установке дверей и благоустройству. «В рамках обсуждения строительства третьей очереди, насчитывающей около 700 заключенных договоров долевого участия, застройщик попросил содействия в вопросах реализации активов компании для получения необходимых денежных средств для завершения строительства, в результате чего принято решение об оказании взаимодействия по реализации данных вопросов», — говорят в комитете по строительству.

Напомним, компания надеялась продать свой недостроенный проект «Норманндия» в Коломягах и переуступить одну из очередей проекта в Ленинградской области.

Дольше всего придется ждать дольщикам ЖК «Три апельсина». По словам господина Смирнова, заключение о соответствии (ЗОС) компания намерена получить в декабре 2018 года, а ввести дом – в январе 2019 года.

Напомним, в конце июня этого года Прокуратура Ленобласти возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ («мошенничество» ) в отношении неустановленного круга лиц в связи с проблемными объектами компании «Норманн».

Позже выяснилось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) России и межрайонная инспекция ФНС № 17 направили иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти о банкротстве проблемного девелопера. Норманн-холдинг задолжал не менее 2,1 млн рублей.