Петербург и Антверпен подписали «дорожную карту»

Петербург и Бельгия будут развивать туризм и культуру до 2021 года

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов подписал соглашение о сотрудничестве с представителями города Антверпена (Бельгия).

Протокол направлен на развитие и изучение взаимного опыта в сферах туризма, делового направления и культуры, сообщает телеканал «Piter.TV».

Добавим, что город на Неве и Антверпен сотрудничают уже 60 лет. В 2018 году договор был продлен. Бельгийскую сторону планируют привлечь в проект по созданию нового речного пассажирского транспорта, а также отелей, гостиниц и тематических парков.

«Дорожная карта» подписана до 2021 года.