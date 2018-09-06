Очевидцы: в Петербурге ямы в асфальте залили цементом

Петербуржцы удивлены ремонтом дорог на Искровском проспекте

В Невском районе Санкт-Петербурга дорожники отметились оригинальным ремонтом. Ямы в асфальте они залили цементом. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

«Это какая-то акция в Невском районе? Кружок «Очумелые ручки»? Асфальта совсем не осталось?», — гласит пост петербуржцев, снабженный фотографиями с места событий.

Неделей ранее очевидцы рассказали о ремонте дорог на проспекте Большевиков. Там ямы закрыли кусками фанеры, а затем закрепили «защиту» шурупами.