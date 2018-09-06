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06 Сентябрь, 2018


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Очевидцы: в Петербурге ямы в асфальте залили цементом

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в: Новости
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Петербуржцы удивлены ремонтом дорог на Искровском проспекте

Фото: vk.com/veselyposelok

В Невском районе Санкт-Петербурга дорожники отметились оригинальным ремонтом. Ямы в асфальте они залили цементом. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

«Это какая-то акция в Невском районе? Кружок «Очумелые ручки»? Асфальта совсем не осталось?», — гласит пост петербуржцев, снабженный фотографиями с места событий.

Неделей ранее очевидцы рассказали о ремонте дорог на проспекте Большевиков. Там ямы закрыли кусками фанеры, а затем закрепили «защиту» шурупами.

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