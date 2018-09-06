В Петербурге на площади Ленина забил мощный фонтан

Очевидцы рассказали про коммунальную аварию в Калининском районе

В Калининском районе Санкт-Петербурга утро четверга, 6 сентября, началось с мощного фонтана, который забил буквально из-под земли. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Петербуржцы, опубликовавшие фотографии и видео с места событий, утверждают, что высота столба воды достигает нескольких метров.

Нашлись и ироничные пользователи, которые сравнивают эту аварию с фонтанами Петергофа. Другие юзеры остались недовольны, ведь в Петергофе много фонтанов, а тут всего один.

На место происшествия уже направились аварийные бригады.