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06 Сентябрь, 2018


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В Петербурге на площади Ленина забил мощный фонтан

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в: Новости
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Очевидцы рассказали про коммунальную аварию в Калининском районе

Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Санкт-Петербурга утро четверга, 6 сентября, началось с мощного фонтана, который забил буквально из-под земли. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Петербуржцы, опубликовавшие фотографии и видео с места событий, утверждают, что высота столба воды достигает нескольких метров.

Нашлись и ироничные пользователи, которые сравнивают эту аварию с фонтанами Петергофа. Другие юзеры остались недовольны, ведь в Петергофе много фонтанов, а тут всего один.

На место происшествия уже направились аварийные бригады.

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