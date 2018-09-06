жк днепропетровская 37 евротрешка

06 Сентябрь, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости

Сотрудник «Спецстроя России» получил 5,5 лет колонии за взятку

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

В Петербурге за коммерческий подкуп осудили сотрудника «Спецстроя»

Фото: pixabay.com

Петроградский районный суд Петербурга признал виновным бывшего начальника ФГУП «ГУССТ №3 при Спецстрое России» Александра Шашкина, который обвинялся в получении взяток и коммерческом подкупе.

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, Шашкин создал преступную группировку с целью получения незаконного обогащения.

Сам подсудимый свою вину признал и заключил досудебное соглашение.

Впрочем, это не спасло представителя «Спецстроя» от наказания в виде лишения свободы на 5,5 лет и штрафа в размере 40 миллионов рублей.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X