Сотрудник «Спецстроя России» получил 5,5 лет колонии за взятку

В Петербурге за коммерческий подкуп осудили сотрудника «Спецстроя»

Петроградский районный суд Петербурга признал виновным бывшего начальника ФГУП «ГУССТ №3 при Спецстрое России» Александра Шашкина, который обвинялся в получении взяток и коммерческом подкупе.

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, Шашкин создал преступную группировку с целью получения незаконного обогащения.

Сам подсудимый свою вину признал и заключил досудебное соглашение.

Впрочем, это не спасло представителя «Спецстроя» от наказания в виде лишения свободы на 5,5 лет и штрафа в размере 40 миллионов рублей.