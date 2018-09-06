Сотрудник «Спецстроя России» получил 5,5 лет колонии за взятку

В Петербурге за коммерческий подкуп осудили сотрудника «Спецстроя»
Петроградский районный суд Петербурга признал виновным бывшего начальника ФГУП «ГУССТ №3 при Спецстрое России» Александра Шашкина, который обвинялся в получении взяток и коммерческом подкупе.
По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, Шашкин создал преступную группировку с целью получения незаконного обогащения.
Сам подсудимый свою вину признал и заключил досудебное соглашение.
Впрочем, это не спасло представителя «Спецстроя» от наказания в виде лишения свободы на 5,5 лет и штрафа в размере 40 миллионов рублей.