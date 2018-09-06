Петербург договорился о сотрудничестве с Карачаево-Черкесией

Курорты Карачаево-Черкесии вскоре станут популярны у петербуржцев

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписала соглашение о сотрудничестве в сферах медицины, туризма и промышленности.

Документ, предусматривающий развитие сотрудничества на несколько лет веред, основывается на ресурсах и возможностях сторон, уточняет «Московский комсомолец».

«Очень перспективным считаем медицинский туризм», — отметил Полтавченко. Он также добавил, что Северная столица теперь будет активно продвигать курорты Карачаево-Черкесии.

Темрезов, в свою очередь, добавил, что в республику с каждым годом приезжают все больше туристов, в том числе и из Петербурга. «Только в прошлом году у нас побывало более 1 миллионов 200 тысяч туристов. И каждый год прирост составляет 20% минимум», — отметил он.