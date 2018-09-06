На Долгоозерной улице меняются маршруты автобусов

В Петербурге изменят маршруты автобусов на Долгоозерной улице

На Долгоозерной улице, на участке от Комендантского проспекта до проспекта Королева изменится график движения автобуса №85. Причина – дорожные работы.

Автобусы пойдут по другому маршруту 8 и 9 сентября.

Общественный транспорт начнет путь от конечной остановки «Улица Шаврова», а затем проследует до Комендантского проспекта, по улице Шаврова, проспекту Королева и доберется до конечной остановки «Метро «Озерки».

Ранее сообщалось, что движение возле Банковского моста в Петербурге будут перекрывать с 7 сентября.