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06 Сентябрь, 2018


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На Долгоозерной улице меняются маршруты автобусов

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в: Новости
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В Петербурге изменят маршруты автобусов на Долгоозерной улице

Фото: википедия

На Долгоозерной улице, на участке от Комендантского проспекта до проспекта Королева изменится график движения автобуса №85. Причина – дорожные работы.

Автобусы пойдут по другому маршруту 8 и 9 сентября.

Общественный транспорт начнет путь от конечной остановки «Улица Шаврова», а затем проследует до Комендантского проспекта, по улице Шаврова, проспекту Королева и доберется до конечной остановки «Метро «Озерки».

Ранее сообщалось, что движение возле Банковского моста в Петербурге будут перекрывать с 7 сентября.

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