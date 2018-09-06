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06 Сентябрь, 2018


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До 11 октября интернет может начать работать с перебоями

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в: Новости
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Обновление защиты мировой системы доменных имен может привезти к проблема с доступом в интернет

Фото: pixnio.com

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) готовится впервые в истории заменить ключи, которые защищают систему доменных имен в сети.

Переход на новые ключи, как пишет «Фонтанка», произойдет до 11 октября. До этого времени у пользователей могут быть проблемы с доступом в интернет.

Небольшой процент юзеров не смогут открыть нужный им сайт в браузере, да и скорость соединения с Сетью упадет.

Добавим, что замена криптографических ключей происходит впервые в истории появления Всемирной паутины.

Точная дата пока не утверждена, ее выберут на заседании корпорации, которое намечено на 12 сентября.

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