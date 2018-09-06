У Володарского моста нашли огромное нефтяное пятно

Петербуржцы заметили нефтяное пятно в Неве

Жители Северной столицы через социальные сети жалуются на нефтяное пятно, которое они заметили в водах Невы неподалеку от Володарского моста.

«Не Неве около Володарского моста плывет что-маслянистое», — пишут горожане, публикуя фотографии с места событий.

В пресс-службе Комитета по природопользованию ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее очевидцы неоднократно рассказывали о гибели уток в водоемах Петербурга. Специалисты-экологи чуть позже объяснили причину массовой гибели птиц.