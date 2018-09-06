Погода мешает самолетам приземляться в Пулково

Воздушные суда кружат в небе над Петербургом в ожидании ясной погоды

В Санкт-Петербурге погодные условия в четверг, 6 сентября, мешают пилотам сажать самолеты. Об этом сообщает «Фонтанка».

В начале десятого утра в Пулково опаздывают около десяти рейсов. Задержка пока не критическая, от 15 минут, но есть рейсы, которые задержались на пару часов.

Также сообщается, что самолет авиакомпании «Победа» прилетел в Петербург по графику, но начал кружить над городом. Аналогичные пируэты выписывают самолеты из Москвы, Самары и Челябинская.

В пресс-службе «Победы» отмечают, что приземлится в петербургской воздушной гавани мешает туман. При этом аэропорт продолжает работать в штатном режиме.