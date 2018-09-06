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06 Сентябрь, 2018


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В Петербурге трамвай №38 начинает ходить чаще

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в: Новости
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Из-за ремонта «Академической» трамвай №38 начнет ходить чаще

Фото: википедия

В Петербурге в утренние и вечерние часы было усилено движение трамваем по маршруту №38, сообщает «Петербургский дневник».

Подобное решение в «Горэлектротрансе» приняли из-за закрытия на ремонт станции метро «Академическая». Напомним, подземка закрыта с 30 июля и будет недоступна в течение 11 месяцев.

Трамвай №38 следует от Кушелевки до проспекта Мечникова, он довезет пассажиров до станций «Политехническая» и «Площадь Мужества». Теперь интервал движения транспорт будет составлять 6 минут.

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