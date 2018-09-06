«Фонтан» на площади Ленина оставил петербуржцев без воды

Потоп рядом с Финляндским вокзалом изменил маршруты автобусов

Утром 6 сентября на площади Ленина в Петербурге, неподалеку о Финляндского вокзала произошел прорыв трубы. Гигантский фонтан заметили очевидцы, на место происшествия прибыла аварийная бригада.

Из-за потопа представители «Пассажиравтотранса» перенесли остановку маршрутов №106, 107 и 133 в западный проезд площади, пишет «Фонтанка», Там же теперь проходит о посадка. Остальные автобусы из зоны бедствия можно остановить у дома №12 по улице Комсомола.

В это время специалисты «Водоканала» продолжают борьбу с протечкой. Сейчас напор воды удалось минимизировать. Бригада продолжается работать на месте происшествия.

Прорыв оставил без воды дом на улице Комсомола, детский сад и дома №3 на площади Ленина. Питьевой водой сейчас уже обеспечили детский сад, дома находятся на очереди.