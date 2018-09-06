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06 Сентябрь, 2018


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В первые за 66 лет в Петербурге отреставрирую набережную Мойки

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в: Новости
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В Петербурге займутся реставрацией набережной реки Мойки

Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге приступают к реставрации участка набережной левого берега реки Мойки. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службе городского филиала Главгосэкспертизы РФ.

Участок не ремонтировали с 1952 года. Речь идет о части набережной, которая располагается межу Большим Конюшенным и Малым Конюшенным мостами, вблизи «Конюшенного ведомства». Длина участка – 40 метров.

На набережной укрепят подпорную стенку из бутовой кладки. Для этого будут возводить новую подпорную стенку с фундаментами из буронабивных свай.

«Это позволит обеспечить долговечность и дальнейшую безопасную эксплуатацию сооружения», — добавили в Главгосэкспертизе.

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