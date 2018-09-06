жк днепропетровская 37 евродвушка

06 Сентябрь, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости

Строительство трассы Москва-Петербург остановили археологи

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

На месте строительства трассы М-11 нашли древние предметы

Фото: wikimedia.com

На месте возведения платной дороги М-11 Москва-Петербург в Тосненском районе Ленинградской области остановилась работа. Как сообщает «Фонтанка», это связано с археологическими находками.

В пресс-службе ООО «Магистраль двух столиц» (заказчик проекта) рассказали, что телом 2018 года строители работали в районе моста через реку Ижору, неподалеку от поселка Войскорово. На этом участке были обнаружены археологические материалы.

Находки теперь изучили эксперты петербургского Института истории материальной культуры. По их мнению, на месте работ были найдены обожженные камни, кости животных и железных нож. Все это относится к XVI – XVIII и XVII – XIX векам.

Теперь археологи хотят провести более масштабные раскопки, что приведет к остановки дорожного строительства.

Напомним, министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что трасса М-11 будет полностью открыта в 2019 году. Ранее магистраль хотели открыть в 2018 году, к ЧМ-2018, но не успели.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X