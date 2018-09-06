Строительство трассы Москва-Петербург остановили археологи

На месте строительства трассы М-11 нашли древние предметы

На месте возведения платной дороги М-11 Москва-Петербург в Тосненском районе Ленинградской области остановилась работа. Как сообщает «Фонтанка», это связано с археологическими находками.

В пресс-службе ООО «Магистраль двух столиц» (заказчик проекта) рассказали, что телом 2018 года строители работали в районе моста через реку Ижору, неподалеку от поселка Войскорово. На этом участке были обнаружены археологические материалы.

Находки теперь изучили эксперты петербургского Института истории материальной культуры. По их мнению, на месте работ были найдены обожженные камни, кости животных и железных нож. Все это относится к XVI – XVIII и XVII – XIX векам.

Теперь археологи хотят провести более масштабные раскопки, что приведет к остановки дорожного строительства.

Напомним, министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что трасса М-11 будет полностью открыта в 2019 году. Ранее магистраль хотели открыть в 2018 году, к ЧМ-2018, но не успели.