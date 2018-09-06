В Петербурге подорожает эвакуация машин на штрафстоянку

Комитет по тарифам поднимает цену на эвакуацию машин штрафников

В Санкт-Петербурге представители комитета по тарифам издали распоряжение, по котором за эвакуацию автомобиля с улицы на специальную стоянку водитель будет платить на 113 рублей больше, пишет «Петербургский дневник».

Со следующего года штраф для владельцев легковых автомобилей и мотоциклов составил 2 тысячи 928 рублей (ранее было 2 тысячи 815 рублей).

Время содержания машины на штрафстоянке тоже подорожает. Сейчас за каждый час берут по 50 рублей, со следующего года – по 52 рубля.

Автомобиль будут эвакуировать в том случае, если шофер нарушил правила парковки и в момент, когда его нарушение зафиксировали полицейские, но его рядом не оказалось.