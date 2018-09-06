жк днепропетровская 37 евротрешка

06 Сентябрь, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости

В Петербурге подорожает эвакуация машин на штрафстоянку

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Комитет по тарифам поднимает цену на эвакуацию машин штрафников

Фото: википедия

В Санкт-Петербурге представители комитета по тарифам издали распоряжение, по котором за эвакуацию автомобиля с улицы на специальную стоянку водитель будет платить на 113 рублей больше, пишет «Петербургский дневник».

Со следующего года штраф для владельцев легковых автомобилей и мотоциклов составил 2 тысячи 928 рублей (ранее было 2 тысячи 815 рублей).

Время содержания машины на штрафстоянке тоже подорожает. Сейчас за каждый час берут по 50 рублей, со следующего года – по 52 рубля.

Автомобиль будут эвакуировать в том случае, если шофер нарушил правила парковки и в момент, когда его нарушение зафиксировали полицейские, но его рядом не оказалось.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X