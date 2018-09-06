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06 Сентябрь, 2018


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В Фонде капремонта оценили «вредность» прогулок по крышам

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в: Новости
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В Петербурге подводят итоги пресс-конференции по завершению капитального ремонта кровель

Фото: википедия

В ходе пресс-конференции по завершению капитального ремонта кровель и систем теплоснабжения, поднялся вопрос экскурсий по крышам: вредны ли они для кровель и не способствуют ли ускорению их износа.

«С деформациями кровель мы встречаемся, — ответил глава Фонда капремонта Денис Шабуров, — но определить, произошла она от шпилек экскурсантов или от непрофессионализма сотрудников управляющих организаций, определить невозможно. На мой взгляд, подниматься на крыши категорически нельзя без соответствующей экипировки наличия допуска по медицинским показаниям».

«Все наши сотрудники обязательно проходят медосмотр и обеспечиваются спецодеждой, включая обувь. Прогулки по крышам – это незаконная деятельность, которую должны пресекать правоохранительные органы. Она ведется до первого несчастного случая, после которого организаторы исчезнут, скорее всего, даже без оказания первой помощи пострадавшему». По его мнению, на город сверху можно посмотреть с обзорных площадок, в частности, с колоннады Исаакиевского собора. Он напомнил, что в прошлом году с крыши дома 88 по Невскому проспекту упал кровельщик, нечаянно оступившись на карнизе, который прогнулся под ним, и этого было достаточно, чтобы молодой человек 26 лет погиб», — добавил Шабуров.

Заместитель председателя Жилищного комитета Алексей Бородуля, в свою очередь, подчеркнул, что, что прогулки по крышам — это большая проблема.

«Люди не знают, что нельзя наступать на фальцовые соединения, отчего крыши портятся, даже недавно отремонтированные», — сказал представитель Жилищного комитета.

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