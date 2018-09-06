жк днепропетровская 37 евродвушка

06 Сентябрь, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости

У участников банкета в Константиновском дворце заподозрили отравление

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

После банкета в петербургском дворце его участники оказались в больнице

Фото: pixabay.com

Участники банкета в Константиновском дворце Санкт-Петербурга пожаловались на плохое самочувствие, тошноту, рвоту и боли в животе. В настоящий момент в больницах находятся девять человек, пишет «Фонтанка».

Уточним, что сам банкет ан 520 персон прошел в петербургском дворце 29 августа. Отравившиеся поступают в больницы до сих пор.

Само мероприятие едой обеспечивал ресторан отеля Four Seasons Hotel Lion Palace St Petersburg.

Следует добавить, что участники банкета ужинали в ресторане «Гимназия» на Конногвардейском бульваре, а завтракали в цирке на Фонтанке. Сейчас всех поставщиков еды проверят Роспотребнадзор. Пока никакой информации о вирусах не поступало.

Ранее сообщалось о массовом пищевом отравление после ужина в гостинице «Прибалтийская». Там проходил Молодежный конгресс корпорации «Росатом».

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X