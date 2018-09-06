У участников банкета в Константиновском дворце заподозрили отравление

После банкета в петербургском дворце его участники оказались в больнице

Участники банкета в Константиновском дворце Санкт-Петербурга пожаловались на плохое самочувствие, тошноту, рвоту и боли в животе. В настоящий момент в больницах находятся девять человек, пишет «Фонтанка».

Уточним, что сам банкет ан 520 персон прошел в петербургском дворце 29 августа. Отравившиеся поступают в больницы до сих пор.

Само мероприятие едой обеспечивал ресторан отеля Four Seasons Hotel Lion Palace St Petersburg.

Следует добавить, что участники банкета ужинали в ресторане «Гимназия» на Конногвардейском бульваре, а завтракали в цирке на Фонтанке. Сейчас всех поставщиков еды проверят Роспотребнадзор. Пока никакой информации о вирусах не поступало.

Ранее сообщалось о массовом пищевом отравление после ужина в гостинице «Прибалтийская». Там проходил Молодежный конгресс корпорации «Росатом».