Реагенты для очистки воды и стоков будут производить в Колпино

В Колпино построят завод по производству реагентов для очистки воды за 1 миллиард

Центр разработки и производства материалов для очистки воды и стоков получил «добро» на капитальное строительство в промышленной зоне Колпинского района. Об этом сообщает «78».

Вскоре на юге Петербурга появится производство экологически безопасных реагентов для производства питьевой воды и очистки стоков.

На этой же территории будет построен научно-исследовательский центр, который будет проводить поиск и апробацию инновационных технологий.

Реализация первого этапа строительство планируется во втором квартале 2019 года, а общий объем инвестиций в проект составляет 1 миллиард рублей.