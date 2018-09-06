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06 Сентябрь, 2018


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Реагенты для очистки воды и стоков будут производить в Колпино

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в: Новости
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В Колпино построят завод по производству реагентов для очистки воды за 1 миллиард

Фото: instagram.com/investinspb

Центр разработки и производства материалов для очистки воды и стоков получил «добро» на капитальное строительство в промышленной зоне Колпинского района. Об этом сообщает «78».

Вскоре на юге Петербурга появится производство экологически безопасных реагентов для производства питьевой воды и очистки стоков.

На этой же территории будет построен научно-исследовательский центр, который будет проводить поиск и апробацию инновационных технологий.

Реализация первого этапа строительство планируется во втором квартале 2019 года, а общий объем инвестиций в проект составляет 1 миллиард рублей.

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