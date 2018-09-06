В Петербурге Цимбалинский путепровод закроют для пешеходов

Петербуржцы не смогут пройти по Цимбалинскому путепроводу с 10 сентября

В Санкт-Петербурге с 10 сентября временно закрывается пешеходное движение по Цимбалинскому путепроводу, который объединяет одноименную улицы с улицей Белы Куна, пишет «Мойка 78».

Движение будет заблокирована до организации нового пешеходного тротуара, который обещают организовать в пределах пролетных строений путепровода. Старую конструкцию уберут.

Из-за застройки будет организован односторонний режим движения по проезжей части для транспорта. Осевые нагрузки будут ограничены весом до 5 тонн. Водителей об этом предупредят заранее с помощью дорожных знаков.

Добавим, что капитальный ремонт путепровода последний раз проводился в 1982 году, а построили его в 1919 году.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в первые за 66 лет отреставрирую набережную реки Мойки.