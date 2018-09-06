жк днепропетровская 37 квартиры

06 Сентябрь, 2018


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Петербуржцы не пускают подрядчиков Фонда капремонта ремонтировать теплоснабжение

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в: Новости
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Сезонные виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов (МКД) подходят к завершению

Денис ШабуровПо информации заместителя председателя Жилищного комитета Алексея Бородули, из 2696 видов работ, включенных в программу 2018 года, выполнено 79,6%, или 1760 видов. Работы по еще 300 видам также завершены, но продолжается оформление и подписание документов.

Системы теплоснабжения меняли в 275 домах, полностью завершили работы в 217 МКД, в 46 домах оформляют документацию, и только в 12 МКД ремонт продолжается. Руководитель Фонда Капитального ремонта Денис Шабуров озвучил причины отставания (все работы планировалось завершить до 1 сентября). «Во-первых, это проблемы с допуском в квартиры, — пояснил он, — не все жители соглашаются на замену теплоснабжающего оборудования, а пока ведутся переговоры, работа стоит. Вторая причина: отсутствие подвальных помещений в ряде МКД и размещение труб нижнего розлива под половицами помещений в 1 этажах зданий». Он обещал, что до начала отопительного сезона все системы теплоснабжения будут отремонтированы.

Что касается кровель, то здесь основной проблемой стала замена подрядчиков: договора на ремонт более чем 20 кровель были расторгнуты. Пришлось подбирать нового подрядчика. По его информации, в этом году будут отремонтированы 477 кровель, 300 из них уже полностью сданы, документация закрыта, на 106 оформляются документы, на 43 объектах ремонт непосредственно кровель завершен, но сопутствующие работы, а именно:  установка противопожарных дверей, формирование слуховых окон, засыпка керамзита, ремонт вентиляционных ходов, — еще ведутся. «Впрочем, до 20 сентября все кровли будут полностью отремонтированы», — заверил он.

Он также сообщил, что с 2016 года при ремонте кровель используется технология холодного чердака. «Ранее используемая технология теплого чердака на 15% дороже, а эффективность этих методов вполне сопоставима», — пояснил Денис Шабуров. Также на пресс-конференции затронули проблему перепланировки чердачных помещений и строительство мансард. «К сожалению, мы сталкиваемся с незаконно возведенными мансардами, — рассказал он. – Но ликвидация их – это проблема правоохранительных органов. Поэтому в таких случаях, мы просто не ремонтируем участок кровли над перепланированным помещением, так как он не требует ремонта, а объем непроведенных работ исключаем из сметы».

Ответили чиновники и на вопрос повышения взноса на капремонт. Решение о повышении будет принимать правительство города. Жилком просит поднять взнос на 1 рубль: до 4-5 рублей за кв. метр.

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