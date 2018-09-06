УФАС усомнилось в правомерности закупки Смольным билетов на День промышленника

Празднование очередного профессионального праздника – Дня промышленности – омрачится скандалом. УФАС по Санкт-Петербургу распространило информацию о том, что 18 сентября специальная комиссия рассмотрит проблему с госзакупками в Комитете по промышленной политике и инновациям

Вопрос главе ведомства по этому поводу был задан на пресс-конференции. «Если бы вы мне его не задали, я бы сам поднял эту тему, — ответил Максим Мейксин. – Когда некоторые артисты по каким-то причинам не могут выступить на концерте, они пытаются отменить его. Суть жалобы, поступившей в УФАС в том, чтобы антимонопольное ведомство проверило, является ли законной закупка билетов на концерт в Ледовом дворце в рамках 44-фз. Дело в том, что провести конкурс на закупку билетов в рамках действующего законодательства невозможно. Деньги на эти билеты, как и на проведение иных мероприятий в рамках профессионального дня записаны отдельной строкой в бюджете города. Часть билетов для своих сотрудников выкупили промышленные предприятия, частично мы профинансировали данную акцию. К сожалению, мои комментарии данные по совсем другой теме, в СМИ исказили. Мы сейчас по этому поводу дискутируем».

Президент Союза промышленников и предпринимателей, руководитель концерна «Ленинец» Анатолий Турчак напомнил, что промышленность города вносит в казну более 46%, а потому не грех, часть этой суммы израсходовать на праздник для промышленников. «Через несколько лет, мы сможем сами полностью обеспечивать своих сотрудников билетами на концерт в честь нашего праздника, — сказал он. — Но пока город нам помогает. И это нормально. Потому что празднование профессионального праздника – это еще один способ привлечь внимание к промышленности. Благодаря этому интерес молодежи к рабочим и инженерным специальностям растет». Максим Мейксин поддержал главу общественной организации: «Город многое делает для популяризации промышленности. Например, ежегодно порядка 10 000 школьников бывают на экскурсиях наших лучших предприятий, благодаря чему конкурс в средние профессиональные образовательные учреждения в этом году составил 4,6 на 1 место».