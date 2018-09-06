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06 Сентябрь, 2018


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Смольный предоставил инвестору ЗСД еще один участок в Белоострове под строительство съезда

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в: Новости
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Ранее город предоставил АО «Западный скоростной диаметр» еще 7 участков

Правительство Петербурга предоставила инвестор АО «Западный скоростной диаметр» пятно площадью 0,5 га для строительства автодороги в Белоострове, Новое шоссе уч. 26, сообщили в пресс-службе вице-губернатора Игоря Албина.

Речь идет о съезде с платной трассы на Новое шоссе – развязка будет состоять из путепровода и трех съездов общей длиной свыше 2 тысяч метров. Ранее инвестору выделили еще 7 участков поблизости.

Как ранее сообщали в КРТИ, одним из элементов будущей развязки станет путепровод через железнодорожные пути Выборгского направления, к строительству эстакады уже приступило ОАО «РЖД» в рамках программы ликвидации железнодорожных переездов.

Кроме того, одобрен вопрос о заключении соглашения о застройке земельных участков 34 и 37 по Новому шоссе. Срок строительства – 3 года. На земельные участки зарегистрировано право собственности СПб, между Комитетом имущественных отношений и АО «Западный скоростной диаметр» заключен договор аренды участков на срок до 9 июня 2060.

Напомним, проект объекта был представлен губернатору Георгию Полтавченко в сентябре 2016 года. Возводить развязку АO «Западный скоростной диаметр» будет за счет собственных средств на основе концессии.

Кроме Белоострова, АО «Западный скоростной диаметр» заявлял о планах по строительству новых развязок на Шуваловский проспект и в створе Шкиперского протока на Васильевском острове.

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