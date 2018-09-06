ВСД поставила собственников земли перед изъятием

Попавшие под «дорожный бульдозер» транспортного строительства собственники не получали от профильных комитетов Смольного никаких уведомлений о готовящемся изъятии земель под широтный ход – улучшение транспортной ситуации обернётся для владельцев 65 наделов серьёзным ущербом. В Смольном обещают возместить.

Публичные слушания в Московском районе Петербурга по проекту планировки и межевания территории для размещения первого участка новой скоростной магистрали ВСД фактически стали первым официальным обращением властей к собственникам земельных участков. Таких по ходу широтной магистрали в Московском и Кировском районах обнаружилось 65 – традиционно подобная практика принудительного изъятия земель для государственных нужд вызвала у владельцев бурю негодования.

Речь идёт о линейном объекте, фигурирующим в документах Смольного как «Широтная магистраль скоростного движения с мостом через р. Неву в створе ул. Фаянсовая — ул. Зольная. Этап 1. Участок от примыкания к Западному скоростному диаметру до пересечения с Витебским пр., включая транспортный узел на Витебском пр.» Напомним, конкурс на проведение изыскательских работ, создание ПСД и проектирование первой очереди ВСД в мае этого года выиграл ЗАО «Институт «Стройпроект», который и представил в ходе слушаний своё планировочное решение. Проект готовили сообща несколько проектных институтов, включая «Институт «Трансэкопроект». Стоимость всего проекта дороги, которая свяжет правый и левый берега Невы в месте самого напряжённого трафика между мостами Александра Невского и Володарским, составит 160 млрд рублей.

Первая очередь ВСД пройдет от развязки с ЗСД до Витебского проспекта с устройством развязки полу-клеверного типа и съездов на перспективное продолжение Измайловского проспекта. Длина первого участка от ЗСД до Витебского проспекта – примерно 3,5 км, на всём его протяжении запланировано построить три транспортных узла. Трасса на этом участке будет выполнена в эстакадном исполнении и пройдёт в основном в полосе отвода окружной железной дороги. Кроме того, в рамках первого этапа предполагается спрямление хода Витебского проспекта и его уширение.

Диалог власти с горожанами получился нервный. По словам главного инженера проекта отдела градостроительного проектирования ЗАО «Институт «Трансэкопроект» Сергея Авессаломова первый участок вылетной магистрали, 90% которого приходится на Московский район, должен пройти по «серому поясу», затрагивая лишь объекты коммунально-складской, промышленной и общественно-деловой застройки. Тем не менее, по мнению петербургских общественников, конструктив трассы всё же затронет ряд объектов, претендующих на звание исторических.

Активист движения по организации первого национального музея авиации на территории бывшей офицерской воздухоплавательной школы Игорь Токарев, заявил, что на схеме трассировки проектанты не указали как минимум два здания, постройки 1889 года, которые по статусу должны быть признаны историческими и признаны объектами, охраняемыми государством. Три исторические здания, федеральных памятника, расположенные в 117 военном городке, между Заставской, Парковой и Витебским проспектом, КГИОП пощадил. Остальные не попали в реестры Смольного и могут быть снесены. По мнению Игоря Токарева, альтернативным решением послужил бы сдвиг трассы ВСД правее железной дороги, где сейчас расположена лесополоса, и тогда бы никакие здания не попали в полосу сноса. Однако, как парировал начальник отдела проектирования КРТИ Андрей Шашков, в градостроительных планах Петербурга на этом месте на перспективу заложено строительство детской художественной школы. Откровенно говоря, не очень понятна логика городских властей, отдающих предпочтение образовательным объектам, в то время как под «распил» пойдёт единый мемориальный комплекс – офицерская воздухоплавательная школа, место зарождения советской авиации, где были построены первые воздушные шары, первые дирижабли и аэропланы, где обучались наукам известные авиаторы Нестеров, Сикорский, Бабушкин и др. Однако, на данный момент КГИОП выдал проектировщикам положительное заключение по трассировке ВСД.

Под снос попадает и здание Управления вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии по СПб и ЛО на Варшавской 1А, построенное в 1966 году. Скорее всего, по словам проектировщиков, Нацгвардия получит возмещение по зданию «полным рублём» или новым участком.

Скоростная трасса пройдёт и по действующим цеховым комплексам. В частности, граница проектирования ВСД затрагивает площадку старейшей компании Liebherr на Витебском проспекте и производственный корпус завода «Электросила» (входит в ПАО «Силовые машины»). Устройство широтного хода приведёт к остановке производства агрегатов в рамках гособоронзаказа «Электросилы». Понятно, что переброска мощностей «Силмаша» потребует времени и приведёт к убыткам.

У московского ССП «Консалт» на земельном участке по ходу ВСД размещены 4 особо опасных объект, в том числе покрасочные корпуса и газовая станция, снабжающая энергоресурсами хлебозавод и автотранспортное предприятие на 500 большегрузов. Руководители этого предприятия также пребывают в полном неведении, что будет после размежевания их собственности.

«Мы как разработчик проекта планировки территории линейного объекта не обязаны уведомлять собственников, более того, нам это запрещено — если мы начнём согласовывать нашу трассу со всеми собственниками, мы её никогда не построим, — урезонил присутствующих г-н Шашков. — Поэтому сегодня мы впервые демонстрируем общественности наши планировочные решения.» По информации городского чиновника, изъятие будет проводиться в течении трёх лет, причём в случае возникновении разногласий вопрос будет решён в судебном порядке.

Отвечая на вопросы собственников, проектировщики напомнили, что пока проект находится в стадии «рамочного документа», после детализации проекта по итогам имущественно-правовой инвентаризации будут приняты решения по каждому конкретному объекту. Как пообещала генеральный директор Института «Трансэкопроект» Наталья Минина, в ряде конкретных случаев государством будут выделены равноценные участки или частичное денежное возмещение ущерба. Кто и когда будет возмещать убытки собственников, проектировщики и представители Смольного комментировать отказались И призвали к совместному поиску приемлемых решений по реорганизации бизнеса.

Подготовила Нонна Цай

Врезка: Протяженность проектируемой скоростной магистрали составляет 22,9 км. По территории Ленобласти пройдут 8,7 км трассы, по территории города — 14,2 км. При этом протяженность от Благодатной до КАД составит 16,7 км. Областные 2,5 км от границы Петербурга до КАД будут включены в зону ответственности города. От Благодатной до КАД будет шесть полос, далее до Мурманского шоссе — 4 полосы.