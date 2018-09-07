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07 Сентябрь, 2018


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Осенью откроется второй этап частного трамвая «Чижик»

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в: Новости
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Второй этап «Чижика» в Петербурге стартует уже в этом году

Фото: википедия

Второй этап частного трамвая «Чижик» в Северной столице откроется осенью 2018 года. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на генерального директора группы «ЛСР» Максима Соколова.

По его словам, работы на проспекте Наставников на участке от проспекта Косыгина до проспекта Энтузиастов сейчас находятся на завершающей стадии. Движение по участку откроют уже осенью.

«Это важнейший транспортный проект», — подчеркнул Соколов.

Следует напомнить, что строительство второго участка началось весной 2018 года.

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