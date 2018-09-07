Вандалы разбили сердце в Мурино

Стелу о любви к поселку Мурино вновь атаковали вандалы

Во Всеволожском районе Ленинградской области вновь объявились вандалы. В этот раз хулиганы разбили сердце, расположенной на стеле о любви к поселку Мурино. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Петербуржцы подчеркивают, что новая композиция после последнего нападения вандалов не продержалась и недели. «Что за люди?», — возмущаются местные жители.

Как сообщает «78», ранее со стелы были украдены буквы. Это сделали две девушки, которые положили буквы в рюкзаки и скрылись.

Директор МАУ «Муниципальная управляющая компания» Александр Саваровский добавил, что стела была установлена ко дню поселка. Это уже не первый акт подобного вандализма. Районная администрация уже обратилась в полицию.