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07 Сентябрь, 2018


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Вандалы разбили сердце в Мурино

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в: Новости
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Стелу о любви к поселку Мурино вновь атаковали вандалы

Фото: vk.com/murino_city

Во Всеволожском районе Ленинградской области вновь объявились вандалы. В этот раз хулиганы разбили сердце, расположенной на стеле о любви к поселку Мурино. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Петербуржцы подчеркивают, что новая композиция после последнего нападения вандалов не продержалась и недели. «Что за люди?», — возмущаются местные жители.

Как сообщает «78», ранее со стелы были украдены буквы. Это сделали две девушки, которые положили буквы в рюкзаки и скрылись.

Директор МАУ «Муниципальная управляющая компания» Александр Саваровский добавил, что стела была установлена ко дню поселка. Это уже не первый акт подобного вандализма. Районная администрация уже обратилась в полицию.

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