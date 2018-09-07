Из-за непогоды под Шлиссельбургом застряли корабли

Ранним утром в пятницу суда остановились на подходе к Петербургу

На подходе к Санкт-Петербурга застряли как минимум два пассажирских судна, об этом пишет «Фонтанка». По данным издания, теплоходы стоят под Шлиссельбургом.

Возле крепости «Орешек», как утверждают очевидцы, стоят два теплохода компании «Водоходъ» — «Леонид Соболев» и «Юрий Андропов». Задержку перевозчик уже официально подтвердил.

Команда судна объяснила ЧП плохой видимостью, на воду утром 7 сентября опустился туман.

Пока представители Волго-Балтийского бассейна не могут точно сказать, сколько всего судов застряло в акватории. По пока не подтвержденным данным, речь идет о 20 кораблях.