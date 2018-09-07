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07 Сентябрь, 2018


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Незаконную свалку в Шушарах решено ликвидировать

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в: Новости
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В поселке Шушары уберут незаконных схрон мусора

Фото: википедия

Представители прокуратуры Санкт-Петербурга обязали ООО «АТП ТРАНС-СТРОЙ» ликвидировать незаконную свалку на территории поселка Шушары.

Такое решение, как пишет «Росбалт», вынес суд.

Завалы мусора занимают площадь в 11,5 тысячи квадратных метров. Эта свалка негативно влияет на окружающую среду и подвергает экологию района опасности.

Исполнение решения суда проконтролируют в природоохранной прокуратуре города.

Ранее сообщалось, что насосную станцию «Водоканала» заблокировал крупный мусор, который петербуржцы скидывали в канализацию.

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