Выходные в Петербурге будет дождливыми, но теплыми

Кратковременные дожди омрачат петербуржцам отдых в этот уикенд

Теплая погода не покинет город на Неве в грядущие выходные. Отдых горожанам и гостям Северной столицы может подпортить только дождь, рассказали в пресс-службе Северо-Западного УГМС.

В субботу, 8 сентября, и в воскресенье, 9 сентября, в Петербурге будет слабый ветер и около +23 градусов. В оба выходных дня ожидаются кратковременные осадки.

Добавим, что с начала следующей недели метеорологи прогнозируют похолодание.

Сегодня, 7 сентября, в Петербурге +25 градусов и без осадков.