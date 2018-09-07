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07 Сентябрь, 2018


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Выходные в Петербурге будет дождливыми, но теплыми

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в: Новости
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Кратковременные дожди омрачат петербуржцам отдых в этот уикенд

Фото: pixabay.com

Теплая погода не покинет город на Неве в грядущие выходные. Отдых горожанам и гостям Северной столицы может подпортить только дождь, рассказали в пресс-службе Северо-Западного УГМС.

В субботу, 8 сентября, и в воскресенье, 9 сентября, в Петербурге будет слабый ветер и около +23 градусов. В оба выходных дня ожидаются кратковременные осадки.

Добавим, что с начала следующей недели метеорологи прогнозируют похолодание.

Сегодня, 7 сентября, в Петербурге +25 градусов и без осадков.

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