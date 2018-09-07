Выходные в Петербурге будет дождливыми, но теплыми

Кратковременные дожди омрачат петербуржцам отдых в этот уикенд
Теплая погода не покинет город на Неве в грядущие выходные. Отдых горожанам и гостям Северной столицы может подпортить только дождь, рассказали в пресс-службе Северо-Западного УГМС.
В субботу, 8 сентября, и в воскресенье, 9 сентября, в Петербурге будет слабый ветер и около +23 градусов. В оба выходных дня ожидаются кратковременные осадки.
Добавим, что с начала следующей недели метеорологи прогнозируют похолодание.
Сегодня, 7 сентября, в Петербурге +25 градусов и без осадков.