Игорь Албин получил полный отчет по ремонту исторических зданий Петербурга

Специалисты отчитались за ремонт фасадов исторических зданий и объектов культурного наследия Северной столицы

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры представил вице-губернатору Санкт-Петербурга Игорю Албину полный отчет о проделанной работе, пишет «Петербургский дневник».

По данным издания, в 2018 году работы по капитальному ремонту проводят на 257 фасадах. Из ни- — 73 многоквартирных дома являются объектами культурного наследия и еще 170 зданий являются историческими.

«На сегодняшний день проверочные мероприятия с участием сотрудников КГИОП проведены в отношении 76 исторических зданий. По результатам проверок на 11 объектах выявлены замечания», — говорится в отчете.

Специалисты также добавили, что все замечания будут полностью устранены до завершения работ.

Игорь Албин, в свою очередь, подчеркнул важность взаимодействия администраций районов города, КГИОП и Жилищного комитета в вопросе качестве ремонта исторических фасадов.