жк днепропетровская 37 квартиры

07 Сентябрь, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости

Игорь Албин получил полный отчет по ремонту исторических зданий Петербурга

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Специалисты отчитались за ремонт фасадов исторических зданий и объектов культурного наследия Северной столицы

Фото: gov.spb.ru

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры представил вице-губернатору Санкт-Петербурга Игорю Албину полный отчет о проделанной работе, пишет «Петербургский дневник».

По данным издания, в 2018 году работы по капитальному ремонту проводят на 257 фасадах. Из ни- — 73 многоквартирных дома являются объектами культурного наследия и еще 170 зданий являются историческими.

«На сегодняшний день проверочные мероприятия с участием сотрудников КГИОП проведены в отношении 76 исторических зданий. По результатам проверок на 11 объектах выявлены замечания», — говорится в отчете.

Специалисты также добавили, что все замечания будут полностью устранены до завершения работ.

Игорь Албин, в свою очередь, подчеркнул важность взаимодействия администраций районов города, КГИОП и Жилищного комитета в вопросе качестве ремонта исторических фасадов.

Теги:

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X