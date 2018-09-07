В Петербурге изменится маршрут ретротрамвая

Музейный маршрут ретротрамвая изменится 8 и 9 сентября

Из-за проведения дорожных работ в центре Санкт-Петербурге меняется музейный маршрут ретротрамвая. Изменения вступят в силу уже в ближайшие выходные, 8 и 9 сентября, информирует СПб ГУП «Горэлектротранс».

В эти дни ретротрамвай проследует по измененной трассе:

Музей городского электрического транспорта, Средний пр. В.О., 77 – Средний пр. В.О. – 1-я и Кадетская линии – Тучков мост – Большой пр. П.С. – пр. Добролюбова – Кронверкский пр. – ул. Куйбышева – Каменноостровский пр. – Троицкий мост – Миллионная ул. – наб. Лебяжьей канавки – Садовая ул. – Инженерная ул. – мост Белинского – ул. Белинского – Литейный пр. – Владимирский пр. – Колокольная ул. – ул. Марата – Звенигородская ул. – Загородный пр. – Московский пр. – 1-я Красноармейская ул. – Троицкий пр. – Лермонтовский пр. – Садовая ул. – пл. Тургенева (и обратно).

Добавим, что отправление трамвая от Музея ГЭТ останется без изменений. Старты в 11 и 14 часа дня.