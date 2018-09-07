В Петербурге клубы, торгующие наркотиками, получат «черную метку»

Власти Петербурга планируют информировать горожан о заведениях, в которых продают наркотики

В Петербурге возле клубов, где полиция обнаружила распространение наркотических веществ, будут устанавливать специальные рекламные щиты, которые проинформируют посетителей о существовании запрещенных препаратов в этом заведении, пишет «Петербургский дневник».

Эту инициативу накануне обсудили на заседании Антинаркотической комиссии города, на которой побывал и губернатор Георгий Полтавченко, потребовавший более активно бороться с проблемой распространения наркотиков.

«Мы постоянно говорим, что наркотики распространяются, как правило, в одних и тех же клубах. Надо перед такими клубами разместить информацию, что здесь собираются наркоманы, и публиковать имена тех, кто задержан за распространение наркотиков», — сказал градоначальник.

Добавим, что по данным прокуратуры, с начала 2018 года только в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе было доставлено почти 1,5 тысячи человек в состоянии наркотического опьянения. При этом более 270 пациентов скончались.

Полтавченко потребовал, что в течение следующего месяца профильные комитета подготовили тексты объявлений для информационных щитов. Таким образом власть будет давать развлекательным заведениям «черную метку».