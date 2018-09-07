Албина спросят о закупке остановок с экстремально маленькими скамейками

Место для пассажиров сокращено до минимума в пользу рекламы

Депутат ЗакСобрания Борис Вишневский попросит вице-губернатора Игоря Албина разобраться с закупкой странных остановочных павильонов на Невском проспекте.

Тему депутат поднял еще месяц назад, когда увидел на главной магистрали города павильон с необычно маленькой скамейкой. «Кто это придумал? Крошечная скамейка, где едва можно сесть двоим худеньким (или одному плотному пассажиру). Зато – куча площади под рекламу. Для рекламщиков, конечно, выгодно, для пассажиров – крайне неудобно», — возмутился депутат и написал в Комитет по транспорту.

Там народному избраннику ответили, что остановка имеет ряд «инновационных составляющих», а именно табло информации (депутат не заметил) и оборудование бесплатного Wi-Fi (тоже не заметил). Кроме того, в комитете говорят, что конструкцию серьезно обсуждали фокус-группы из отраслевых экспертов, подведомственные предприятия и «потенциальные пользователи». Всего таких испытуемых было 50 и «большинство» короткие скамейки одобрило, в чем депутат, конечно, усомнился.

У меня на Васильевском около дома (на Новосмоленской набережной) стоят нормальные павильоны, с нормальными скамейками, рядом — информационное табло. Значит, можно сделать хорошо?, — вопрошает Вишневский. — Наконец, самое интересное. Уже успели заключить договора на 772 таких павильона! (на Невском будет 47 таких остановок — прим. ред) И если все отменять – придется тратить бюджетные деньги на замену. То есть, сперва принимается неверное решение, выгодное только рекламщикам, а теперь его не отменить, потому что дорого».